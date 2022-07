"BEN DÜNYANIN EN ŞANSLI KADINIYIM"

Eşiyle birlikte verdikleri pozları Instagram'dan paylaşan Lindsay Lohan, "Ben dünyanın en şanslı kadınıyım. Hayatıma girmenle mutluluğu ve zarafeti aynı anda buldum. Benim kocam olduğun için şaşkınım. Hayatım ve her şeyim. Her kadın her gün böyle hissetmeli." dedi.