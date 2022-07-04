BABASIYLA İLETİŞİMİNİ KESMİŞTİ

Skandallarla gündeme gelen ünlü oyuncu, bir dönem de alkolün etkisi altındayken araç kullanmaktan diğer kötü alışkanlıklara kadar birçok nedenden dolayı gözaltına alınmıştı.

Birkaç kez rehabilitasyona giren Lohan'ın anne ve babası bir türlü iyi geçinemiyordu. Zor bir çocukluk geçiren Lindsay Lohan'ın babası Michael, çok kez cezaevine girip, çıkmıştı.

Ünlü isim, 2007 yılında küçükken annesiyle babasının arasında kaldığını belirtip, daha sonra Michael ile iletişimini kestiğini söylemişti.