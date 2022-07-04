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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lindsay Lohan evlendiğini duyurdu

Lindsay Lohan, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Bader Shammas ile dünyaevine girdiğini açıkladı. Instagram'dan birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan Amerikalı oyuncu, "Ben dünyanın en şanslı kadınıyım" dedi

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  • Lindsay Lohan evlendiğini duyurdu - Magazin haberleri

    2000'lerin ilk yarısında sürdürdüğü hareketli hayat tarzı ve yarattığı skandallarla gündemden düşmeyen Lindsay Lohan, geçtiğimiz yıl sevgilisi Bader Shammas ile nişanlandığını açıklamıştı.
  • Lindsay Lohan evlendiğini duyurdu - Magazin haberleri

    EVLENDİĞİNİ DUYURDU

    Özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Lohan, Shammas ile evlendiğini duyurdu. Oyuncu, müjdeli haberi doğum gününde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla açıkladı.
  • Lindsay Lohan evlendiğini duyurdu - Magazin haberleri

    "BEN DÜNYANIN EN ŞANSLI KADINIYIM"

    Eşiyle birlikte verdikleri pozları Instagram'dan paylaşan Lindsay Lohan, "Ben dünyanın en şanslı kadınıyım. Hayatıma girmenle mutluluğu ve zarafeti aynı anda buldum. Benim kocam olduğun için şaşkınım. Hayatım ve her şeyim. Her kadın her gün böyle hissetmeli." dedi.
  • Lindsay Lohan evlendiğini duyurdu - Magazin haberleri

    "AŞKLARI GİDEREK GÜÇLENİYOR"

    Geçtiğimiz aylarda çifte yakın bir kaynak; Lohan ile Shammas'ın ilişkisinin giderek güçlendiğini dile getirmişti.

    Ünlü oyuncunun nişanlısının, İsviçre merkezli bir bankanın Dubai şubesinin başkan yardımcısı olarak görev yaptığı da öğrenilmişti.
  • Lindsay Lohan evlendiğini duyurdu - Magazin haberleri

    OLAYLI AYRILIK

    Öte yandan Lindsay Lohan, daha önce de Rus milyarder Egor Tarabasov ile evlilik yolunda ilk adımı atmış ancak çift, 2016 yılında yollarını ayırmıştı. İkilinin ayrılığı da olaylı olmuştu.

    Lohan'ın 'Playboy' olarak tanımlanan Tabarasov tarafından darp edildiği görüntüler basına yansımıştı. Bu olay Lohan ile Egor Tarabasov'un tatil için gittikleri Mykonos'ta gerçekleşmişti.

    Ayrılıktan kısa bir süre önce Lindsay Lohan, Tarabasov'un kendisine yapabileceklerinden korktuğunu ve hayatının güvende olmadığını öne sürmüştü.
  • Lindsay Lohan evlendiğini duyurdu - Magazin haberleri

    BABASIYLA İLETİŞİMİNİ KESMİŞTİ

    Skandallarla gündeme gelen ünlü oyuncu, bir dönem de alkolün etkisi altındayken araç kullanmaktan diğer kötü alışkanlıklara kadar birçok nedenden dolayı gözaltına alınmıştı.

    Birkaç kez rehabilitasyona giren Lohan'ın anne ve babası bir türlü iyi geçinemiyordu. Zor bir çocukluk geçiren Lindsay Lohan'ın babası Michael, çok kez cezaevine girip, çıkmıştı.

    Ünlü isim, 2007 yılında küçükken annesiyle babasının arasında kaldığını belirtip, daha sonra Michael ile iletişimini kestiğini söylemişti.
  • Lindsay Lohan evlendiğini duyurdu - Magazin haberleri

    "THE PARENT TRAP" İLE YILDIZI PARLADI

    Üç yaşında modellik yapmaya başlayan Lindsay Lohan, 10 yaşına kadar birçok dizi için kamera karşısına geçmişti. Lohan, büyük çıkışını çocuk yıldız olarak "The Parent Trap" filmiyle yapmıştı.

    Oyuncu, filmin başarısından sonra başka yapımlar için kamera karşısına geçmişti. Lindsay Lohan, özellikle de 2004 yapımı "Mean Girls" adlı yapımla hafızalarda kalmıştı.

    Fotoğraflar: Instagram

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