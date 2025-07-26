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        Haberler Dünyadan Lindsay Lohan ile Jamie Lee Curtis 22 yıl sonra aynı filmde buluştu - magazin haberleri

        Lindsay Lohan ile Jamie Lee Curtis 22 yıl sonra aynı filmde buluştu

        'Çılgın Cuma'nın yıldızları Lindsay Lohan ile Jamie Lee Curtis, 22 yıl sora 'Daha Çılgın Cuma'da bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 13:42 Güncelleme: 26.07.2025 - 13:42
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        22 yıl sonra buluştular
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        Lindsay Lohan ile Jamie Lee Curtis, birlikte rol aldıkları 'Daha Çılgın Cuma' filminin Meksika'daki dünya prömiyerinde bir araya geldi. İkili, elbise seçimleriyle rengarenk bir görünüm sergiledi.

        39 yaşındaki Lindsay Lohan ile 66 yaşındaki Jamie Lee Curtis, 2003 yapımı 'Çılgın Cuma' filminin devam filminde rol aldı. Yeni filmin Meksika galasında heyecanlı hayranlarının karşısına çıkan ikili, sahneden kendilerini seyreden kalabalığa seslendi.

        Mark Waters'ın eleştirmenlerce beğenilen ve dünya çapında 160,8 milyon dolar hasılat elde eden 'Çılgın Cuma' (Freaky Friday) filminin yeniden çevriminde Lohan ve Curtis'in Anna ve Tess Coleman karakterlerini canlandırmasının üzerinden 22 yıl geçti.

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        Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan ile ilişkisi için; "Birbirimizle bağ kurduk ve gerçekten irtibatı kesmedik. Bu benim için özel ve nadir bir şey" ifadesini kullandı.

        Lindsay Lohan ise şöyle konuştu: Güvenli' benim için çok önemli bir kelime. İnsanların yanında kendimi güvende hissetmeliyim. Jamie de benim için böyle insanlardan biri. Seninle kendimi çok güvende hissediyorum. Sana bir şeyler anlatırken kendimi güvende hissediyorum.

        'Çılgın Cuma'da, 'Tess Coleman' ile ergenlik çağındaki kızı 'Anna' arasındaki gözle görünür kuşak farkı, aralarında ciddi anlaşmazlıklara neden oluyordu. İkisi de birbirlerinin tercihlerini anlamakta fazlasıyla zorlanıyordu.

        'Daha Çılgın Cuma'da ise artık Anna'nın kendi kızı vardır ve yakında bir de üvey kızı olacaktır. 'Tess' ile 'Anna', iki ailenin birleşmesiyle ortaya çıkan sayısız zorluğun üstesinden gelmeye çalışırlar.

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        #Jamie Lee Curtis
        #Lindsay Lohan
        #çılgın cuma
        #film
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