Lindsey Vonn kariyerini bronz madalyayla tamamladı

ABD'li kayakçı Lindsey Vonn, Dünya Alp Disiplini Şampiyonası'ndaki iniş yarışında kazandığı bronz madalyayla aktif kariyerine nokta koydu.

İsveç'teki Are Kayak Merkezi'nde düzenlenen 2019 Dünya Alp Disiplini Kayak Şampiyonası'nın 6. gününde kadınlar iniş yarışı yapıldı. Son şampiyon Sloven Ilka Stuhec, 1.01.74'lük derecesiyle unvanını korudu.

Peş peşe yaşadığı sakatlıklar ve geçirdiği ameliyatlar sonrası sporu bırakma kararı alan Vonn, parkuru 1.02.23 ile tamamlayarak kariyerinin son yarışında bronz madalya aldı.

Alp disiplini kayak tarihinin en başarılı isimlerinden 34 yaşındaki Vonn, dünya şampiyonlarındaki madalya sayısını 8'e çıkardı.

Vancouver 2010'da altın ve bronz, Pyeongchang 2018'de ise bronz olmak üzere 3 olimpiyat madalyası bulunan Vonn, Dünya Şampiyonalarında da 2 altın, 3 gümüş, 3 bronz madalya kazandı.

2008, 2009, 2010 ve 2012'de, Alp Disiplini Kayak Dünya Kupası'nı genel tasnifte 4 kez kazanan Vonn, inişte 8, süper büyük slalomda 5, kombine disiplinde ise 3 kez sezonu şampiyon olarak bitirdi.

ABD'li kayakçı, inişte 43, süper büyük slalomda 28, kombine disiplinde 5, büyük slalomda 4 ve slalomda 2 olmak üzere Dünya Kupası'nda 82 yarış birinciliği elde etti.

Alp Disiplini Kayak Dünya Kupası tarihinin en fazla yarış kazanan kadın sporcusu Vonn, sadece 86 birincilikle rekoru elinde tutan İsveçli erkek kayakçı Ingemar Stenmark'ın arkasında yer alıyor.