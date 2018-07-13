Linkedin hesabınız sayesinde çalıştığınız ya da yeni girmek istediğiniz bir sektörde çalışanları takip edebilme ve CV’nizi yayınlayabilme imkanına sahip olursunuz. Ayrıca “profilime bakanlar” özelliği sayesinde sayfanızı görüntüleyenleri (sınırlıdır) görebilirsiniz. Ayrıca profilinizin görüntülenme grafiğine de erişebilirsiniz. Linkedin profili oluşturmayı düşünüyorsanız yazımızı dikkatle okumanızı öneririz. İşte Linkedın nasıl kullanılır? Profilde hangi bilgiler yer alır gibi sorularınıza yanıtlar...
LINKEDIN NEDİR?
Sosyal medya ağlarının her birinin kendine has özellikleri bulunur. Bazıları fotoğraf bazıları metin tabanlıdır Lınkedin’da iş bağlantılarınızı güçlendirmek için kullanılır. Profilinizde CV’nizde bulunması gereken bilgilere yer verilir. İşte Linkedin tam olarak budur. Ayrıca hesabınızı PDF olarak bilgisayarınıza kaydedebilir ya da başkalarına gönderebilirsiniz.
LINKEDIN NASIL KULLANILIR?
Linkedin hesabınızı bir sosyal medya platformu gibi kullanabilirsiniz. Yani paylaşımda bulunabilir ve “takip etme” yerine “bağlantı kur” özelliğini kullanırsınız. Kısaca Lınkedin hesabınızla bir makale, fotoğraf, video ya da fikir paylaşabilirsiniz. Paylaşımlarınızı bağlantılı olduğunuz kişiler görür.
Linkedin’a üye olmak için ihtiyacınız olan ilk şey bir e posta adresidir. www.linkedin.com adresine giriş yaptıktan sonra yeni üye seçeceğini kullanarak üyeliş işlemlerinizi başlatabilirsiniz.
LINKEDIN PROFİLİNDE NELER YAZAR?
Linkedin profilinizde adınız soyadınız, profil fotoğrafınız ve görevinizi (mesleğinizi) yazar. Ayrıca iletişim bilgilerinizde mail adresiniz ve doğum tarihinizde bu alanda bulunur. Ayrıca profilinize yeni fırsatlara açık olup olmadığınızı da belirtebilirsiniz.
Ayrıca Linkedin’e üye olduktan sonra kişisel sayfanızda CV’nizde olması gereken bilgileri yazmalısınız. Bunlar;
Deneyimleriniz
Öğrenim bilgileriniz
Yetenekleriniz (Diğer kullanıcılar tarafından onaylanabilir)
İlgi alanlarınız
Başarılar (Sertifika ve projeler)
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