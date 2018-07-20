Dünya Kupası'nda beklentilerin çok altında kalan ve sahadaki mücadelesinin yanı sıra saha dışı olaylarıyla konuşulan Arjantin'de, 3-0 kaybedilen Hırvatistan maçının ardından, takımın teknik direktörü Jorge Sampaoli ile Lionel Messi arasında sert bir tartışma yaşandığı ortaya çıktı.

Olayı gün yüzüne çıkaran Arjantin basını, Messi'nin soyunma odasında Sampaoli'ye "En az 10 kez bana hangi oyuncuyu ilk 11'e yazman gerektiğini sordun. Ben ise hiçbir seferinde sana isim vermedim. Eğer böyle bir şey varsa, tüm takımın önünde söyle" dediğini bildirildi.

Bununla birlikte Messi ve Mascherano'nun Sampaoli'ye "Artık sana güvenmiyoruz" dedikleri ifade edildi.

Yaşanan olay sırasında Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia'nın da soyunma odasında olduğu ve tartışmayı gördüğü belirtildi.

AGUERO'YU ALIRKEN SORMUŞTU!

Sampaoli, olayın yaşandığı Hırvatistan maçının ardından yapılan Nijerya mücadelesinde, takımın yıldızlarından Sergio Aguero'yu oyuna alırken Messi'ye sormuştu... Messi'nin onayının sonrasında Aguero 80. dakikada Nicolas Tagliafico'nun yerine oyuna dahil olmuştu.

Arjantin Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 58 yaşındaki teknik adam Sampaoli'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiği açıklanmıştı.

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