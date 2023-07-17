Lionel Messi için düzenlenen imza töreni dünya gündemine oturdu!

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"Burası hayaller, sıkı çalışma ve fedakarlık üzerine inşa edilmiş bir şehir ve formamızın üzerinde "hayal kurma özgürlüğü" yazan bir söz var ve bu her zaman bu takımın mantrası olacak" dedi. "Bugün yeni bir yolculuk ve yeni bir bölüm başlıyor. Her zaman Lionel Messi'den öncesi ve sonrası olacak."