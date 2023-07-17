Lionel Messi için düzenlenen imza töreni dünya gündemine oturdu!
Dünyanın en iyi futbolcusu ödülünü yedi kez kazanan ve Inter Miami'ye transfer olan Lionel Messi için görkemli bir imza töreni düzenlendi. David Beckham'ın da sahipleri arasında yer alan kulübün binlerce taraftarı stadı doldururken imza töreni dünyanında gündemine oturdu. Törende ayrıca Barcelona'dan transfer edilen Sergio Busquets de taraftara tanıtıldı
MLS ekibi Inter Miami, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin transferini resmen açıklarken görkemli bir imza töreni düzenlendi.
Inter Miami Kulübü, 36 yaşındaki Messi ile 2025 yılının sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurmuştu.
Kulüp, Lionel Messi ve Sergio Busquets için görkemli bir tören düzenledi.
Törene kulüp sahiplerinden David Beckham da katıldı.
Törende Messi'yi Miami'de karşılayan ünlülerin ve şehrin ileri gelenlerinin bir video derlemesi oynatıldı.
DJ Khaled gibi bazıları ünlüler ayakta alkışlandı. Miami belediye başkanı ve ABD Milli Takımı teknik direktörü Gregg Berhalter gibi isimlere ise tepki gösterildi.
Lionel Messi, "The World is Yours to Take" şarkısı eşliğinde tanıtıldı.
Messi, beyaz tişörtü ve kot pantolonuyla sahneye çıkarken takım sahiplerine sarıldı.
10 numaralı Miami formasını havaya kaldırdı ve herkese teşekkür etti.
Inter Miami'nin sahipleri David Beckham ve Jorge Mas, Sergio Busquets ve Lionel Messi'yi DRV PNK Stadyumunda sağanak yağmur altında sahneye davet etti.
Beckham, "Gerçekten harika bir oyuncu ve inanılmaz bir insan ailemize katılırken, dünyanın dört bir yanından izlenecek bu inanılmaz anı kutlamak için hepiniz burada olduğunuz için çok mutluyuz" dedi.
"Bu gece biraz duygusal hissettiğim için lütfen beni bağışlayın, çünkü bu gerçekten bir rüyanın gerçekleşmesi. Lionel Messi, Inter Miami'ye hoş geldin."Bu arada Mas, İncil'e atıfta bulundu.
"Burası hayaller, sıkı çalışma ve fedakarlık üzerine inşa edilmiş bir şehir ve formamızın üzerinde "hayal kurma özgürlüğü" yazan bir söz var ve bu her zaman bu takımın mantrası olacak" dedi. "Bugün yeni bir yolculuk ve yeni bir bölüm başlıyor. Her zaman Lionel Messi'den öncesi ve sonrası olacak."
Lionel Messi, Barcelona'da başarılarla dolu geçirdiği 17 yıldan sonra 2021'de Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olmuştu. PSG'de iki sene forma giyen yıldız futbolcu, sezonun sona ermesiyle takımdan ayrılmıştı.
Altın Top Ödülü'nü 7 kez kazanan Messi, Arjantin Milli Takımı ile geçen yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda zafere ulaşmıştı.