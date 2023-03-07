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Lionel Messi'nin Dünya Kupası zaferi çizgi film oluyor

Lionel Messi'nin 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı'yla elde ettiği zafer çizgi film oluyor.

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  • Lionel Messi'nin Dünya Kupası zaferi çizgi film oluyor

    Arjantin Milli Takımı'yla 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Lionel Messi'nin Katar'daki zaferi çizgi film oluyor. 
  • Lionel Messi'nin Dünya Kupası zaferi çizgi film oluyor

    ABD merkezli Deadline dergisi, 35 yaşındaki yıldızın Dünya Kupası öyküsünü konu alan bir animasyon dizisi çekileceğini duyurdu. 
  • Lionel Messi'nin Dünya Kupası zaferi çizgi film oluyor

    Messi'nin söz konusu dizi için teknoloji devi Sony ile iş birliği anlaşması yaptığı belirtildi.

     
  • Lionel Messi'nin Dünya Kupası zaferi çizgi film oluyor

    Messi'yi, seyahat ederken çeşitli engellerle karşılaşan bir çocuk olarak tasvir edecek çizgi filmin izleyicilerle buluşacağı tarih ise henüz açıklanmadı. 
  • Lionel Messi'nin Dünya Kupası zaferi çizgi film oluyor

    Arjantinli efsanenin yer alacağı dizinin daha çok çocuklara yönelik olacağı ve belgesel niteliği taşımayacağı vurgulandı.
  • Lionel Messi'nin Dünya Kupası zaferi çizgi film oluyor

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