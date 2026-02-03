Habertürk
        Lionel Messi'nin yeni adresini duyurdular!

        Lionel Messi'nin, kariyerini sürdürdüğü ABD'den ayrılarak yetiştiği kulüp Newell's Old Boys'a kiralık olarak dönmek için prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. 38 yaşındaki yıldızın, 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin formasıyla son kez boy gösterdikten sonra ülkesine dönmesinin planlandığı öne sürüldü.

        Giriş: 03.02.2026 - 16:12 Güncelleme: 03.02.2026 - 16:12
        Messi'nin yeni adresini duyurdular!
        Kariyerini ABD'de sürdüren Lionel Messi'nin Newell's Old Boys'la prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

        Tuttomercatoweb'in haberine göre, Arjantin ekibinin yeni başkanı Ignacio Boero, Messi'nin kiralık olarak yetiştiği kulübe dönmesi için anlaşma sağladı.

        11 Haziran'da başlayacak olan 2026 Dünya Kupası'nda son kez Arjantin forması giymek isteyen 38 yaşındaki yıldızın, turnuva sonrasında ülkesine döneceği belirtildi.

        6 AYLIK SÖZLEŞME

        Inter Miami ile Aralık 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Lionel Messi'nin, Ocak - Haziran 2027 tarihleri arasında kiralık olarak Newell's Old Boys'a döneceği iddia edildi.

        Öte yandan Messi'nin ülkesine dönüşünü engelleyen en büyük etkenin, Rosario şehrindeki güvenliğik sorunu olduğu belirtilirken; bizzat valinin devreye girmesiyle güvenlik için garanti alındığı aktarıldı.

        Lionel Messi, Inter Miami ile çıktığı 88 maçta 77 gol ve 44 asist kaydetti. Messi'nin son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin Milli Takımı ile de 196 maçta 115 golü bulunuyor.

