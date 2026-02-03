Lionel Messi'nin yeni adresini duyurdular!

Kariyerini ABD'de sürdüren Lionel Messi'nin Newell's Old Boys'la prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Tuttomercatoweb'in haberine göre, Arjantin ekibinin yeni başkanı Ignacio Boero, Messi'nin kiralık olarak yetiştiği kulübe dönmesi için anlaşma sağladı.

11 Haziran'da başlayacak olan 2026 Dünya Kupası'nda son kez Arjantin forması giymek isteyen 38 yaşındaki yıldızın, turnuva sonrasında ülkesine döneceği belirtildi.

6 AYLIK SÖZLEŞME Inter Miami ile Aralık 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Lionel Messi'nin, Ocak - Haziran 2027 tarihleri arasında kiralık olarak Newell's Old Boys'a döneceği iddia edildi. Öte yandan Messi'nin ülkesine dönüşünü engelleyen en büyük etkenin, Rosario şehrindeki güvenliğik sorunu olduğu belirtilirken; bizzat valinin devreye girmesiyle güvenlik için garanti alındığı aktarıldı.