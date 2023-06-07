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Lionel Messi yeni kulübünü açıkladı

Lionel Messi, ABD MLS Ligi ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olacağını açıkladı! Suudi Arabistan ve Barcelona'dan da teklifler alan Arjantinli futbolcu, Barcelona'ya geri dönmeyeceğini ve kariyerine Inter Miami'de devam edeceğini duyurdu

Lionel Messi yeni kulübünü açıkladı
HABERTURK.COM

PSG ile olan sözleşmesi sona eren ve geleceği merak konusu olan Lionel Messi yeni takımının Inter Miami olduğunu duyurdu.

Reuters'ın aktardığına göre Messi açıklamalar yaparak Suudi Arabistan ve Barcelona'dan gelen teklifleri reddederek MLS ekibi Inter Miami ile anlaşma sağladı.

Arjantinli futbolcu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Barcelona'ya geri dönmeyeceğim. Inter Miami'ye gidiyorum. Barcelona'ya gerçekten dönmek istiyordum, bunun için çok heyecanlıydım ancak gittiğimde daha önce yaşadıklarımı tekrardan yaşamak istemedim. Geleceğimi başkasının ellerine bırakmak istemedim.

"UMARIM BİR GÜN BARCELONA'YA DÖNERİM"

Umarım bir gün Barcelona'ya dönebilirim. Nasıl olur bilmiyorum ancak orayı çok seviyorum. İnsanların ilgisini takdir ediyorum ve bir gün oraya dönmek istiyorum.

Konu hiçbir zaman para olmadı. Konu para olsaydı, Suudi Arabistan'a ya da başka bir yere giderdim. Barcelona'yla sözleşme hakkında konuşamadık. Sözlü bir teklif yapıldı ve kabul edildi ancak para konuşmadık. Bana resmi teklif yapamadılar.

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