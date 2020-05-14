Lipton güvenli hasat için 3 milyon TL yatırım yaptı - haberler

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Lipton Doğu Karadeniz’de başlayan çay hasadı nedeniyle COVID-19 salgınına karşı bölgedeki çay üreticilerinin ve çalışanlarının güvenlik ve sağlığını korumaya odaklanan bir dizi önlemi hayata geçirdiğini duyurdu.

Çay alım sürecini Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 yönlendirmeleri ve dünyanın farklı bölgelerindeki hasat uygulamalarına göre yeniden düzenleyen Lipton'un, çay alım evleri ve fabrikalarında uygulanmak üzere geniş kapsamlı bir planla ilerlediği kaydedildi.

“Çayımız için Hep Birlikte” adı verilen programın çay alım evleri, Lipton fabrikaları, çay üreticileri ve iş ortağı yerel işletmelere yönelik farklı uygulamaları kapsadığı bildirildi.

Lipton'un hasat süresince çay alım evlerinde sosyal mesafeyi korumak için randevulu sistemle hizmet vereceği de edinilen bilgiler arasında. Lipton'un çalışmalar kapsamında ilk aşamada 215 bin maske, 1250 kg dezenfektan, 500 siperlik ve 441 adet sensörlü dezenfektan cihazı ve 10 bin gıda ve ev hijyeni destek paketinden oluşan hazırlığın tamamladığı aktarıldı.

Unilever Türkiye Dondurma, İçecek ve Gıda Kategorilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Kölükfakı, "Her sezon 92 bin kişilik bir ekosistemi etkileyen çay alımı gerçekleştiriyoruz. Bu sorumlulukla çay üreticilerinin ve çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli bir hasat dönemi geçirmesine katkıda bulunmak için yatırımlarımızı planladık ve hazırlıklarımızı tamamladık. Bu dönemi çayımız için hep birlikte çalışarak geride bırakacağız ve Türkiye’yi çok sevdiği çayla buluşturmaya hep birlikte devam edeceğiz" dedi.

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