Lisans KPSS sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Lisans düzeyine katılan adaylar geçtiğimiz gün yayınlanan soru ve cevapları görüntüledikten sonra sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Kamuda memur olarak çalışmak isteyen lisans mezunu adayların katılım sağladığı Lisans KPSS'nin sonuç tarihi belli oldu. Peki, 2018 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

2018 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Devlet kurumlarında memur olarak görev almak isteyen vatandaşların katılım sağladığı Lisans KPSS'nin sonuçları iple çekiliyor. Sonuçlarını öğrenerek atama bekleyecek olan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla beklemeye başladı. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, 2018 Lisans KPSS sonuçları 31 Ağustos 2018 tarihinde erişime açılacak.

KPSS SORU VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME

22 Temmuz'da apılan KPSS Lisans sınavının soru ve cevapları adayların erişimine açıldı. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden görüntülebilen KPSS soru ve cevapları 10 gün süreyle erişime açıldı.

KPSS LİSANS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS ALAN BİLGİSİ YARIN YAPILACAK

KPSS Alan Bilgisi sınavının ilk oturumu 28 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak.

28 Temmuz 2018 tarihinde uygulanacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 29 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14.00’den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) için adaylar saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

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