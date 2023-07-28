2023 LGS 2. tercihleri ne zaman başlıyor?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, LGS 2. tercih tarihlerine çevrildi. 1 milyon aşkın öğrencinin katılımı ile tamamlanan tercihler, http://meb.gov.tr internet adresi üzerinden ve herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüklerinden gerçekleşti. Peki, "2023 LGS 2. tercihleri ne zaman başlıyor, ek tercihler hangi tarihte yapılacak?" İşte 2023 LGS 2. tercihlerin yapılacağı tarih...
LGS 2. tercihleri için geri sayım başladı. LGS tercihleri 3-19 Temmuz tarihleri arasında tamamlanırken, tercih sonuçları 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü açıklandı. LGS tercih sürecinde 1 milyon 14 bin 675 öğrencinin yüzde 95’i yerleşti. Peki, "2023 LGS 2. tercihleri ne zaman başlıyor, ek tercihler hangi tarihte yapılacak?" İşte Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2. tercih tarihleri...
LGS EK TERCİH TARİHLERİ
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24-28 Temmuz 2023
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31-04 Ağustos 2023
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023
LGS TERCİH SONUÇ TARİHİ
Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edildi.
LİSE NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, tercihleri MEB tarafından açıklanan tarihleri içerisinde yapacak.
Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından “https://eokul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek.