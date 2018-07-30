Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Şimdi herhangi bir okula yerleşemeyen ya da nakil yaptırmak isteyen öğrenciler için ikinci maraton başlıyor. Öğrenciler 2-13 Temmuz'da tercih yaptı. Merkezi yerleştirmede 127 bin 480 kontenjan için 437 bin 70 aday tercih yaptı. Bu adaylardan 127 bin 283'ü yerleşirken, 197 kontenjan boş kaldı. Yerel yerleştirme de ise 1 milyon 141 bin 318 kontenjan için 1 milyon 17 bin 891 aday tercih yaptı. Bu öğrencilerden de 798 bin 926'sı yerleşirken, 91 bin 687'si yerleşemedi. Yerel yerleştirmede 342 bin 392 kontenjan boş kaldı.
Hem merkezi sınavla hem de yerel yerleştirmede en fazla boş kontenjan ise anadolu meslek programı ve anadolu teknik programı uygulayan liselerde oldu. Bu liseleri Anadolu İmam Hatip liseleri takip etti. Genel sonuçlara göre ise yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencinin yüzde 50'si Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler liselerine yerleşirken yüzde 35'i meslek liselerine yüzde 15'i de İmam Hatip liselerine yerleşti.
LGS TERCİH SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN
NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
1. Nakil dönemi 6-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında olacak. Peki, öğrenci ve veliler neye dikkat etmeli?
Yerel yerleştirme ile kazandığı okuldan memnun ise sadece Anadolu Lisesi için tercih başvurusunda bulunabilir. Hem yerel yerleştirmede hemde Anadolu Lisesi yerleştirmesinde herhangi bir okula yerleştirilmememiş ise bu defa okula gidip merkezi yerleştirme için 3 okul seçecek, yerel yerleştirme için 3 okul seçecek. Öğrenciler nakil başvurusunda bulunduğunda şu anki kayıtlı olduğu okullardan kayıtları silinmeyecek. Dolayısıyla öğrenciler gönül rahatlığıyla nakil başvurusunda bulunabilirler.
Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan okullarda öğrencilerin sadece yüzde 10'luk dilimi okullara yerleşebildi.
Okulların puanları belli olmaya başladı. Yakın zamanda açıklanacak. Merkezi yerleştirmede başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerin, kendi puanlarına yatkın olan okulları tercih etmeleri gerekiyor.
LİSE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN? NAKİL TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 06-10 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak. Sonuçlar 13 Ağustos'ta açıklanacak.
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 13-17 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak. Sonuçlar 19 Ağustos'ta açıklanacak.
Yerleştirmeye esas 3. nakil tercih başvuruları 27-31 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak. Sonuçlar 03 Eylül'de açıklanacak.
Yerleştirmeye esas 4. nakil tercih başvuruları 03-06 Eylül 2018 tarihinde yapılacak. Sonuçlar 08 Eylül'de açıklanacak.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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