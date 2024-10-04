KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 2024 sorgulama: ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
KPSS ortaöğretim sınav sonuçları için geri sayım sona eriyor. ÖSYM sınav takvimine göre KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 4 Ekim Cuma günü erişime açılacak. Adaylar, sınav sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenilebilecek. Sonuç ekranında adayların Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarından elde ettikleri puanlar ve doğru yanlış cevap sayıları yer alacak. Peki KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 2024 açıklandı mı, saat kaçta açıklanır ve nasıl sorgulanır? İşte, ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 2024 sorgulama ekranı…
KPSS lise sonuçları için heyecan dorukta. ÖSYM takviminde belirtilen tarihin geldi çattı. KPSS ortaöğretim sonuçları bugün erişime açılacak. Bu sebeple Lise KPSS sınav sonuçları sorgulama sonuc.osym.gov.tr ekranı ziyaretleri hız kazandı. KPSS sınav sonuç ekranında adayların sınav puanları ve Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarındaki doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. Adayların gözü kulağı ÖSYM son dakika açıklamalarında. Peki KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 2024 açıklandı mı, saat açıklanacak? İşte detaylar…
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Lise düzeyindeki 2024 KPSS Ortaöğretim sınavı, 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirildi.
ÖSYM takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları, 4 Ekim 2024 Cuma günü (bugün) erişime açılıyor. Sınav sonuçlarıyla birlikte adaylar 2 yıl boyunca tercih yapabilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
KPSS sınav sonuçları ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayısı ve elde ettikleri toplam puan yer alacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS P94 PUANI BELLİ OLACAK!
KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların KPSS P94 puanı belli olacak. KPSS P94 puan türü Devlet kurum ve kuruluşlarına yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için kullanılıyor.
KPSS ortaöğretim puanıyla çeşitli üniversiteler, enstitüler, bakanlıklar, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türk Dil Kurumu Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve diğer birçok kamu kurumu alım yapıyor.