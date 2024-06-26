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        Haberler Gündem Güncel Lise müdür yardımcısı silahlı saldırıda hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Lise müdür yardımcısı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Anadolu lisesinde müdür yardımcısı olan Mahir Çoğaç, aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Çoğaç hayatını kaybetti. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi arıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 10:41 Güncelleme: 26.06.2024 - 10:41
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        Lise müdür yardımcısına silahlı saldırı
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        Çayırova'nın Yeni Mahalle Fatih Caddesi'ndeki evinden çıkan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, aracına bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        Çoğaç, tabancayla açılan ateşte başından ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çoğaç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi arıyor.

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        #kocaeli
        #lise müdür yardımcısına silahlı saldırı
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