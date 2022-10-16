Liseli öğrencilerden empati 0:00 / 0:00

İHA

Kütahya Atatürk Anadolu Lisesi'nde 15 Ekim Dünya Beyaz Baston ve Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlik esnasında öğrencilerin gözleri siyah kuşaklarla bağlanarak, görüş açıları tamamen kapatıldı ve ellerindeki bastonlarla 5 dakika okul bahçesinde yürüyüş yaptı.

Etkinlik, okuldaki öğretmenler ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi ile karşılanırken, okul öğretmenlerinden Süleyman Şahin, öğrencilere beyaz bastonun öneminden ve görme engellilerin erişilebilirliğinden bahseden bilgiler verdi.