Lise öğrencisiyken kaybettiği cüzdanını 64 yıl sonra buldu

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Cüzdandan birkaç fotoğrafı Facebook'ta paylaştı, gerisini ise sosyal medya halletti. Sharon'un izini sürmek sadece bir hafta aldı! Kız kardeşi onu Brad'in Facebook gönderisine yönlendirdiğinde Sharon şok oldu. Cüzdanını bir daha göreceğini hiç düşünmemişti.

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Sharon, "Heyecalandım çünkü cüzdanın bana ait olduğunu biliyordum. Birlikte okuduğum arkadaşlarımın fotoğraflarını seviyorum. Bu hiç aklıma gelmezdi, cüzdana ne olduğunu bilmiyordum bile" dedi.

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Cüzdanın tavan arasına nasıl gittiğini bilemesek de bu tatlı bir hikâye olarak sosyal medyada yerini aldı. Kaynak: Inspire More Fotoğraflar: Bradley Scott Facebook

Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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