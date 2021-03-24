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Lise sınavları iptal mi oldu? Sınavlar ertelendi mi? MEB'ten lise sınavlarıyla ilgili açıklama

Lise sınavları iptal mi? Sınavlar ertelendi mi? Sorusu milyonlarca öğrenci tarafından merak konusu oldu. Sınavların yüz yüze yapılması kararlaştırılmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. İşte lise sınavlarıyla ilgili merak edilenler...

Lise sınavları iptal mi oldu? Sınavlar ertelendi mi? MEB'ten lise sınavlarıyla ilgili açıklama

Sınavlar iptal mi? Lise sınavları nasıl olacak? Soruları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs sebebiyle alınan yeni tedbirlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin sınavları ile ilgili açıklamada bulundu.

LİSE SINAVLARI İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ?

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB),liselerde hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıfların yüz yüze sınavlarının 3 Mayıs'tan itibaren yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Liselerde yüz yüze hazırlık, 9, 10, 11'inci sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacaktır. 12'nci sınıfların sınavları devam edecek olup, 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

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