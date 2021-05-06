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Lise sınavları ne zaman yapılacak? Sınavlar iptal mi edildi? İşte merak edilen detaylar

Tam kapanma süreciyle birlikte eğitim faaliyetlerinde de ertlemeye gidildi. Peki, lise sınavları ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından

Lise sınavları ne zaman yapılacak? Sınavlar iptal mi edildi? İşte merak edilen detaylar

Lise sınavları ne zaman yapılacak? Tam kapanma süreciyle birlikte birçok süreçle birlikte eğitim faaliyetlerinde de kısıtlamaya gidildi. Peki, lise sınavları ne zaman yapılacak? İşte merak edilen detaylar...

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak" dedi. Sınav tarihleri henüz açıklanmadı.

Milli Eğitim Bakanlığı "Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00’den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir." açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den, 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiği belirtildi.

Açıklamada, "Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir." ifadesine yer verildi.

Sınavl tarihlerinin ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.

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