LittleBig 1994 yılında İstabul'da kurulan bir kot ve tekstil markasıdır. LTB 1948 yılında kot üretimi için kurulan Çak Şirketler Grubuna aittir. Ayrıca marka yılda 17 milyon tekstil ürünü üretmektedir. Markanın 33 tanesi İstanbul'da olmak üzere Türkiye'de 67 mağazası bulunmaktadır.Ayrıca markanın 18 mağazasıda dünyanın farklı ülkelerinde ve şehirlerinde bulunmaktadır.

Little Big Çalışma Saatleri

Hafta içi ve hafta sonu 09:00 - 21:00