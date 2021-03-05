Ligin 26. hafta karşılaşmasında Liverpool, Anfield Road Stadı'nda Londra temsilcisi Chelsea'yi konuk etti.
Chelsea, Mason Mount'un 42. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmadan Chelsea 1-0 galip ayrıldı.
Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak mücadelede 90 dakika görev aldı.
Bu skorla Chelsea puanını 47'ye yükseltirken, Liverpool 43 puanda kaldı.
Ligdeki diğer maçlarla Tottenham, Fulham'ı; Everton ise West Bromwich'i 1-0 mağlup etti.
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