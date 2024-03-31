Liverpool: 2 - Brighton: 1 MAÇ SONUCU

Brighton, karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Danny Welbeck ile öne geçti. Liverpool, 27'de Luis Diaz ile skoru eşitledi ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

Liverpool, 65'te yıldızı Muhammed Salah ile bir gol daha bularak 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Liverpool, sahasında Brighton'ı 2-1 mağlup etti.

Manchester City ile Arsenal'in karşı karşıya geldiği haftada hata yapmayan Liverpool, puanını 67'ye çıkardı. Brighton, 42 puanda kaldı.

Liverpool, Premier Lig'de bir sonraki haftada Sheffield United'ı ağırlayacak. Brighton, bu kez Brentford deplasmanına gidecek.