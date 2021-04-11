Sahasında uzun bir aranın ardından kazanan Liverpool'da 89 dakika sahada kalan Ozan Kabak'ın Aston Villa maçı performansı masaya yatırıldı. İngiliz basını Ozan'ın son haftalardaki düşüşüne dikkat çekerken, milli oyuncunun Ollie Watkins'in golünde ağır kaldığı yorumları yapıldı. Ozan'ın 90 dakika sahada kalan 24 yaşındaki partneri Nathaniel Phillips ise performansıyla beğeni topladı.

Goal'de yer alan habere göre; Liverpool'da maça ilk 11'de başlayan milli oyuncu Ozan Kabak maç boyunca girdiği dokuz ikili mücadelenin dördünü kazandı. Beş hava topundan ikisinde başarılı olan Ozan, 66 pas yaptığı maçta 55 kez başarı sağladı. Sahada kaldığı bölümde bir top kapan genç futbolcu yerini 89'da İsviçreli oyuncu Xherdan Shaqiri'ye bıraktı.

NE DEDİLER?

Thisisanfield adlı taraftar sitesi Ozan'ın sakin oyununun Liverpool'u rahatlattığını belirtirken, oyuncuya 6 puan verdi. Ozan'ın Ollie Watkins'in golünü engellleyebileceğine belirtilirken, Klopp'un son üç maçtır Ozan'ı oyundan almasına ilişkin olarak tecrübeli hocanın genç oyuncuya olan güveni de sorgulandı.

Opta verileri aracılığıyla çeşitli algoritmalar ile oyuncuların performanslarını puanlayan Whoscored Ozan'ın performansını 6,3 puanla değerlendirdi. Maça ilk 11'de başlayan Liverpool oyuncuları içerisinde en düşük puanın Ozan'a verildiği maçın yıldızı Ozan'ın savunmadaki partneri Nathaniel Phillips olarak gösterildi.

Squawka'da yer alan değerlendirmede Ozan'ın performansı 10 üzerinden 8 puanla değerlendirildi. Ozan'ın oyunuyla takım arkadaşlarına güven verdiği ifade edilirken, Watkins'in attığı golde iyi bir savunma yapmasına rağmen şanssızlık yaşadığı belirtildi.

Footballcritic'in maç sonu değerlendirmesinde maç sonu 6,1 puan verilen Ozan Liverpool'un en düşük puan alan oyuncusu oldu. Bu puan bu sitenin Ozan'a Premier Lig karşılaşmalarında verdiği en düşük puan olarak dikkat çekti.

90min sitesi de Ozan'ın performansının vasatı aşamadığını belirtirken, milli oyuncuya 10 üzerinden 5 puan verdi. Yapılan değerlendirmede Ozan'ın ikili mücadelelerde çok zayıf kaldığına yapıldı ve Watkins'in şutunu engellemekte yavaş kaldığı belirtildi.