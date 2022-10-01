İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Liverpool ile Brighton & Hove Albion karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadele 3-3 sona erdi.

Brighton & Hove Albion, 4 ve 17'de Trossard'ın golleriyle maçta 2-0 öne geçti. Geri dönen Liverpool, 33 ve 54'te Firmino ve 63'te Webster'ın (k.k.) golleriyle 3-2'lik üstünlük sağladı. Ancak pes etmeyen Brighton & Hove Albion, Trossard'ın bir kez daha sahneye çıkmasıyla zorlu deplasmandan 1 puanla ayrılmayı başardı: 3-3.