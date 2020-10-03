Liverpool'da ikinci Kovid-19 vakası da görüldü. Yeni transfer Thiago Alcantara'nın testinin pozitif çıkmasından üç gün sonra Sadio Mane'de de koronavirüs bulgularıan rastlandı.
Liverpool, Senegalli yıldızın izole durumda olduğunu duyurdu.
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