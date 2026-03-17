        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Liverpool, Galatasaray maçına hazır - Futbol Haberleri

        Liverpool, Galatasaray maçına hazır

        İngiltere temsilcisi Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında yarın Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 17:16 Güncelleme:
        Liverpool, Galatasaray maçına hazır!

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak olan İngiliz devi Liverpool, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Liverpool kentindeki AXA Antrenman Merkezi'nde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Teknik direktör Arne Slot yönetimindeki antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Liverpoollu futbolcular, daha sonra pas çalışması gerçekleştirdi.

        Antrenmanın basına kapalı bölümünde Galatasaray müsabakasının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

        Liverpool, İstanbul'da 1-0 yenildiği Galatasaray'ı yarın TSİ 23.00'te Anfield'da konuk edecek.

        Galatasaray'a çeyrek finale yükselmesi için beraberlik yetecek. Müsabakanın bir farkla sona ermesi durumunda maç uzatmalara gidecek. Liverpool'un iki ve üst farklı galibiyetlerinde ise, İngiliz ekibi tur atlayacak.

        "Aslımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"
        Gürlek: Açık bir algı operasyonudur
        Laricani hakkında neler biliniyor?
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Bayram tahminleri: Yeni bir yağışlı hava kapımızda
        Halka arza X barikatı
        Ramazan Günlüğü
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Ümraniye'de tasarladı, Ankara'da attı!
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Taksici ile katilinin son görüntüleri ortaya çıktı!
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "Eşimle zaten ayrılmıştık"
        40 milyon dolar zararda
