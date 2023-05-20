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Liverpool, Orkun Kökçü'nün transferi için görüşmelere başladı!

Feyenoord formasıyla Hollanda Ligi'nde şampiyonluk yaşayan milli futbolcu Orkun Kökçü'ye İngiliz devi Liverpool talip oldu.

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  • Liverpool, Orkun Kökçü'nün transferi için görüşmelere başladı! - Spor Haberleri

    Premier Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan Liverpool'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı.
  • Liverpool, Orkun Kökçü'nün transferi için görüşmelere başladı! - Spor Haberleri

    Naby Keita, James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain gibi orta saha oyuncularıyla sezon sonu yollarını ayıracağını açıklayan Liverpool, Feyenoord'da forma giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü'yü gündemine aldı.
  • Liverpool, Orkun Kökçü'nün transferi için görüşmelere başladı! - Spor Haberleri

    İngiliz basınında yer alan habere göre Liverpool, bu sezon kazanılan lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan mili futbolcunun transferi için Hollanda kulübüyle resmi temaslara başladı.
  • Liverpool, Orkun Kökçü'nün transferi için görüşmelere başladı! - Spor Haberleri

    Henüz 22 yaşında olmasına rağmen Feyenoord'un takım kaptanlığını yapan Orkun'un orta sahaya güç katacağını düşünen Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, yöneticilerden transferin tamamlanmasını istedi.
  • Liverpool, Orkun Kökçü'nün transferi için görüşmelere başladı! - Spor Haberleri

    Ayrıca Liverpool'un transfer listesinde Brighton'ın Arjantinli yıldızı Alexis Mac Alister ile Borussia Dortmund forması giyen Jude Bellingham'ın da olduğu belirtildi.
  • Liverpool, Orkun Kökçü'nün transferi için görüşmelere başladı! - Spor Haberleri

    Feyenoord formasıyla bu sezon 44 resmi maça çıkıp 12 gol, 5 asistlik performans sergileyen Orkun Kökçü, Hollanda Ligi'nde 1 kez de ayın oyuncusu seçilmişti.
  • Liverpool, Orkun Kökçü'nün transferi için görüşmelere başladı! - Spor Haberleri

Haberi Hazırlayan : Uğur Sarıkaya
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