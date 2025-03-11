Liverpool- PSG rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Liverpool- PSG maçı canlı izle
Liverpool, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında PSG'yi ağırlıyor. Anfield'da oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler, Liverpool- PSG rövanş mücadelesinin maç saatini ve yayıncı kuruluşunu araştırmaya başladı. İlk maçı 1-0 kazanan Liverpool, tur için avantajı sağlayan taraf oldu. Peki, "Liverpool- PSG rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Şampiyonlar Ligi Liverpool- PSG TRT canlı izle ekranı...
Liverpool- PSG rövanş maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Son 16 turunda PSG ile eşleşen Liverpool ilk maçı 1-0 kazanarak çeyrek final kapısını araladı. Karşılaşmaının oynanmasına kısa bir süre kalırken, Liverpool- PSG rövanş mücadelesinin tarihi ve maç saati sporseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Liverpool- PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Liverpool- PSG maçı hangi kanalda?" Liverpool- PSG maçı canlı izle ekranı...
LİVERPOOL- PSG RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Liverpool- PSG rövanş maçı 11 Mart Salı günü 23.00'te oynanacak.
LİVERPOOL- PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Anfield'da oynanacak zorlu karşılaşma tabii spor'dan canlı yayınlanacak.