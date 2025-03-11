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        Haberler Bilgi Spor Liverpool- PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Liverpool- PSG maçı canlı izle

        Liverpool- PSG rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Liverpool- PSG maçı canlı izle

        Liverpool, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında PSG'yi ağırlıyor. Anfield'da oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler, Liverpool- PSG rövanş mücadelesinin maç saatini ve yayıncı kuruluşunu araştırmaya başladı. İlk maçı 1-0 kazanan Liverpool, tur için avantajı sağlayan taraf oldu. Peki, "Liverpool- PSG rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Şampiyonlar Ligi Liverpool- PSG TRT canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 19:13 Güncelleme: 11.03.2025 - 19:13
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        Liverpool- PSG rövanş maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Son 16 turunda PSG ile eşleşen Liverpool ilk maçı 1-0 kazanarak çeyrek final kapısını araladı. Karşılaşmaının oynanmasına kısa bir süre kalırken, Liverpool- PSG rövanş mücadelesinin tarihi ve maç saati sporseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Liverpool- PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Liverpool- PSG maçı hangi kanalda?" Liverpool- PSG maçı canlı izle ekranı...

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        LİVERPOOL- PSG RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

        Liverpool- PSG rövanş maçı 11 Mart Salı günü 23.00'te oynanacak.

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        LİVERPOOL- PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

        Anfield'da oynanacak zorlu karşılaşma tabii spor'dan canlı yayınlanacak.

        TRT TABİİ SPOR CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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        LİVERPOOL MUHTEMEL 11

        Alisson, Alexander Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Diaz, Jota

        5

        PSG MUHTEMEL 11

        Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Ruiz, Kvaratskhelia, Barcola, Dembele

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