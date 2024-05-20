Liverpool'un yeni teknik direktörü Arne Slot oldu!

resmen Arne Slot oldu. Alman teknik adam Jürgen Klopp ile yollarını ayıran İngiliz devi, son olarak Feyenoord'u çalıştıran Hollandalı teknik adam Arne Slot'un takımın başına getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, 45 yaşındaki Hollandalı hocanın 1 Haziran tarihinde göreve başlayacağı belirtildi.

2.19 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

Bu sezon Feyenoord ile tüm kulvarlarda 47 maça çıkma başarısı gösteren Slot, 32 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Deneyimli teknik adam, 2.19 puan ortalaması yakaladı.

Slot, bu sezon Feyenoord ile Hollanda Kupası'nı kazanırken, geçtiğimiz sezon da Feyenoord ile ligde şampiyon olmuştu.