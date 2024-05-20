Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Liverpool'un yeni teknik direktörü Arne Slot oldu! - Futbol Haberleri

        Liverpool'un yeni teknik direktörü Arne Slot oldu!

        İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, Jürgen Klopp'tan boşalan teknik direktörlük görevine Arne Slot'un getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 19:16 Güncelleme: 20.05.2024 - 19:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Liverpool yeni hocasını açıkladı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        resmen Arne Slot oldu. Alman teknik adam Jürgen Klopp ile yollarını ayıran İngiliz devi, son olarak Feyenoord'u çalıştıran Hollandalı teknik adam Arne Slot'un takımın başına getirildiğini duyurdu.

        Yapılan açıklamada, 45 yaşındaki Hollandalı hocanın 1 Haziran tarihinde göreve başlayacağı belirtildi.

        2.19 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

        Bu sezon Feyenoord ile tüm kulvarlarda 47 maça çıkma başarısı gösteren Slot, 32 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Deneyimli teknik adam, 2.19 puan ortalaması yakaladı.

        Slot, bu sezon Feyenoord ile Hollanda Kupası'nı kazanırken, geçtiğimiz sezon da Feyenoord ile ligde şampiyon olmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        Vinç halatı koptu, baba oğul hayatını kaybetti!
        Vinç halatı koptu, baba oğul hayatını kaybetti!
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        Yurtta şüpheli ölüm! 24 yaşındaki kız ölü bulundu
        Yurtta şüpheli ölüm! 24 yaşındaki kız ölü bulundu
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Genç kız boynunda iple ölü bulunmuştu
        Genç kız boynunda iple ölü bulunmuştu
        Silivri'de tefecilik operasyonu
        Silivri'de tefecilik operasyonu
        "Tebrik etmek lâzım"
        "Tebrik etmek lâzım"
        Banu Parlak, güzellik merkezine silahlı saldırı davasında şikayetini geri çekti
        Banu Parlak, güzellik merkezine silahlı saldırı davasında şikayetini geri çekti
        Jean Onana'ya silahlı saldırı!
        Jean Onana'ya silahlı saldırı!
        Korkunç! İddianame açıklandı
        Korkunç! İddianame açıklandı
        "Partiyi mahvettiler!"
        "Partiyi mahvettiler!"
        'Boşanma' açıklaması
        'Boşanma' açıklaması
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!