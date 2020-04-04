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Logan Williams hayatını kaybetti

16 yaşındaki Kanadalı oyuncu Logan Williams'ın geçtiğimiz günlerde aniden hayatını kaybettiği öğrenildi

Logan Williams
HABERTURK.COM

The Flash adlı diziyle tanınan genç oyuncu Logan Williams, 16 yaşında aniden hayata veda etti. Williams'ın ölüm nedeni açıklanmazken, acı haberi annesi Tri-City News adlı internet sitesi üzerinden duyurdu.

Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan Marlyse Williams, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ise kimsenin kendisine teselli vermek için yanında olamadığını belirtti.

Marlyse Williams, konuyla ilgili "Torunlarını kaybeden anne ve babama sarılıp, onları da teselli edemiyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan Logan Williams'ın Flash dizisinde birlikte rol aldığı Grant Gustin, üzüntüsünü sosyal medya hesabından şu sözlerle dile getirdi:

Logan Williams'ın aniden vefat ettiğini duydum. Bu resim Flash'ın 2014'teki pilot bölümünün çekimlerindendi. Logan’ın sadece yeteneği değil, setteki profesyonelliği beni çok etkilemişti. Düşüncelerim ve dualarım onunla ve ailesiyle birlikte olacak. Eminim onlar için hayal bile edilemeyecek kadar zor bir zaman. Lütfen Logan ve ailesini düşüncelerinizde ve dualarınızda tutun. Herkese sevgi gönderiyorum.

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