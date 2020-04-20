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Lokomotif nasıl yazılır? Lokomotif sözlük anlamı TDK imla

Lokomotif kelimesinin doğru yazımı ve sözlük anlamı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki TDK sözlüğüne göre kelimenin doğru yazımı nasıldır? Lokomotif sözcüğünün kelime anlamı nedir?

Lokomotif nasıl yazılır?

Lokomotif  sözcüğü nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Pek çok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

LOKOMOTİF NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, lokomotif şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "lokomatif, lokomotiv" gibi yazımlar ise imla hatasıdır. 

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'lokomotif 'tir. 

LOKOMOTİF NEDİR? TDK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı 'Tren vagonlarını çeken, tekerlekli, buharlı, elektrikli, termik motorlu veya sıkıştırılmış havalı makine' anlamına gelen lokomotif, Türkçeye Fransızcadan geçmiştir. 

 

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