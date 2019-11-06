Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. maçında Lokomotiv Moskova'yı 2-1 mağlup etti.
Mücadelenin 3. dakikasında Aaron Ramsey'le 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, 12. dakikada Aleksey Miranchuk'un golüne engel olamadı.
Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında başka gol olmadı.
Mücadelede son dakikalara girilirken Juventus aradığı golü buldu. 90+3. dakika oynanırken Gonzalo Higuain'in pasında Douglas Costa harika bir gol attı ve Juventus'a 3 puanı getirdi.
Juventus bu galibiyetle puanını 10'a yükseltti. Lokomotiv Moskova ise 3 puanda kaldı.
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