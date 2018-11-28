Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında Rusya'da Lokomotiv Moskova'ya konuk oluyor.

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LOKOMOTIV MOSKOVA - GALATASARAY

STAT: Lokomotiv Central Stadium

SAAT: 20:55

HAKEM: Antonio Mateu (İspanya)

YAYIN: BeIN Sports 1

LOKOMOTIV MOSKOVA: Guilherme, Ignatyev, Kverkvelia, Corluka, Rybus, Krychowiak, Denisov, Miranchuk, Farfan, Al.Miranchuk, Smolov

TEKNİK DİREKTÖR: Yury Semin

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Serdar, Ozan Kabak, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Fernando, Henry, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

MAÇTAN NOTLAR

Galatasaray, Lokomotiv Moskova'nın yanı sıra Portekiz'den Porto ve Almanya'dan Schalke 04 ile bulunduğu grupta bir galibiyet, bir beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 4 puanla 3. sırada yer alıyor. Grupta oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybeden Rusya temsilcisi ise son sırada bulunuyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 3-0 kazanmıştı.

İDDİASINI SÜRDÜRMESİ İÇİN GALİBİYET ŞART

Galatasaray'ın gruptan çıkma iddiasını sürdürmesi için Lokomotiv Moskova maçından galibiyetle ayrılması gerekiyor. Porto'nun 10 puanla birinci, Schalke 04'ün ise 8 puanla ikinci sırada yer aldığı grupta 4 puana sahip sarı-kırmızılı takım, bu gece kayıp yaşaması durumunda Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkma şansını yitirecek. Öte yandan sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısında elde edeceği galibiyet ya da beraberlikte, UEFA Avrupa Ligi'ne kalmayı garantileyecek.

PUAN DURUMU

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 5. hafta maçları öncesinde puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y Av. P Porto 4 3 1 0 9 3 6 10 Schalke 04 4 2 2 0 4 1 3 8 Galatasaray 4 1 1 2 3 3 0 4 Lokomotiv Moskova 4 0 0 4 2 11 - 9 0

SAKATLAR

Galatasaray'da sakatlıkları olan 3 futbolcu, Lokomotiv Moskova maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Younes Belhanda ve Sinan Gümüş ile ameliyat edilen Emre Akbaba, müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

AVRUPA'DA 276. MAÇ

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. haftasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibine konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 276. maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 275 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 104 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 373 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 407 gole engel olamadı. Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile oynadığı karşılaşmayı kazanması halinde, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.

Sarı-kırmızılı takımın mücadele ettiği Avrupa kupası organizasyonları ve istatistikleri şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53 UEFA Şampiyonlar Ligi 108 28 27 53 109 178 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 24 17 6 1 59 22 Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55 UEFA Kupası / UEFA Avrupa Ligi 75 29 24 22 119 98 UEFA Süper Kupa 1 1 0 0 2 1 TOPLAM 275 99 72 104 373 407

RUS TAKIMLARIYLA 10. RANDEVU

Galatasaray, Rus ekipleriyle Avrupa kupalarında 10. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, Rusya temsilcileriyle daha önce oynadığı 9 müsabakadan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, rakibi Lokomotiv Moskova ile daha önce yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.

MÜZEDE 2 AVRUPA KUPASI

Türkiye'nin Avrupa organizasyonlarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdi.

Galatasaray 2000 yılında ise UEFA Süper Kupa'yı, teknik direktör Mircea Lucescu idaresinde Real Madrid'i eleyerek kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya da imza attı. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.

DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Galatasaray, bu kulvarda uzun süredir deplasmanda maç kazanamıyor. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde rakip sahalarda oynadığı son 13 müsabakada galibiyet elde edemedi. "Devler Ligi"ndeki son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonu ikinci turunda Almanya'nın Schalke 04 takımı karşısında 3-2'lik skorla alan Galatasaray, sonrasındaki 13 dış saha maçında 2 beraberlik, 11 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakalarda 8 gol kaydederken, kalesinde 31 gole engel olamadı.

DEPLASMANDA SADECE 5 GALİBİYET

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda şu ana kadar oynadığı maçlarda sadece 5 kez galip geldi. Sarı-kırmızılı takım, bu kulvarda rakip sahalarda çıktığı 54 karşılaşmanın 5'ini kazanırken, 10'unda berabere kaldı, 39'unda ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, deplasman maçlarında attığı 43 gole karşılık kalesinde 111 gol gördü.

KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda yaptığı son 25 maçta kalesini gole kapatamayarak, kötü bir seriye imza attı. Şampiyonlar Ligi'nde en son 2002-2003 sezonunda grup aşamasında Lokomotiv Moskova'yı Rusya'da 2-0 yendiği maçta gol yemeyen sarı-kırmızılı takım, sonraki 25 deplasman müsabakasında rakiplerinin skor bulmasını önleyemedi. Galatasaray, bu 25 karşılaşmada 56 gol yerken, rakip fileleri 23 kez havalandırdı.

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