Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde zorlu Lokomotiv Moskova deplasmanında sınav verecek. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubunda 4 puan ile 3. sırada yer alıyor. Peki, Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
LOKOMOTİV MOSKOVA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?
Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı yarın 20.55'de Central Stadı'nda oynanacak. Bu maç beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
AVRUPA'DA 276. RANDEVU
Galatasaray, Moskova karşılaşması ile Avrupa kupalarında 276. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılılar daha önce çıktığı 275 müsabakanın 99’undan galibiyetle ayrıldı. 104 maçta rakiplerine mağlup olan Aslan, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Söz konusu müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 373 kez havalandırırken, kalesinde ise 407 gol gördü. Öte yandan sarı-kırmızılı takım, Moskova maçını kazanması durumunda, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ 109. MAÇ
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 108 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda 28 kez sahadan galip ayrılırken, 53 kez rakiplerine mağlup oldu. 27 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Galatasaray attığı 109 gole karşın kalesini 178 gole kapatamadı.
4. RANDEVU
İki takım 2002-2003 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda Barcelona ve Club Brugge ile aynı grupta yer almıştı. Galatasaray, Rusya’daki karşılaşmayı 2-0 kazanırken, İstanbul’daki mücadeleden ise L. Moskova 2-1 galip ayrıldı.
Galatasaray ile Moskova ekibi arasında bu sezon oynanan grubun ilk maçını ise sarı-kırmızılılar 3-0 kazandı.
TERİM İLE YURİ SEMİN YİNE KARŞI KARŞIYA
2002-2003 sezonunda Galatasaray’ı Fatih Terim çalıştırıyorken, Lokomotiv Moskova’nın başında da Yuri Semin bulunuyordu. O sezon aynı grupta yer alan iki takımın teknik adamları, tesadüf o ki bu sezon da takımlarının başında bulunuyor.
Galatasaray’da sakatlıkları devam eden Emre Akbaba, Sinan Gümüş ve Younes Belhanda L. Moskovakarşılaşmasında görev alamayacak.
DÜDÜK ANTONİO MATEU LAHOZ'DA
Mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar, ilave yardımcı hakemlik görevini de Javier Estrada ve Alejandro Hernandez üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Teodoro Sobrino görev alacak.
Lahoz, bugüne kadar sadece 1 kez Galatasaray'ın karşılaşmasında düdük çaldı. İspanyol hakem Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 22 Ekim 2014'te Borussia Dortmund'a 4-0 kaybettikleri müsabakayı yönetti. İspanyol hakem sarı-kırmızılılara iki sarı kart çıkardı.
İDDİASINI SÜRDÜRMESİ İÇİN GALİBİYET ŞART
Grupta oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybeden Rusya temsilcisi ise son sırada bulunuyor.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 3-0 kazanmıştı.
Galatasaray'ın gruptan çıkma iddiasını sürdürmesi için Lokomotiv Moskova maçından galibiyetle ayrılması gerekiyor.
Porto'nun 10 puanla birinci, Schalke 04'ün ise 8 puanla ikinci sırada yer aldığı grupta 4 puana sahip sarı-kırmızılı takım, yarın kayıp yaşaması durumunda Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkma şansını yitirecek.
Öte yandan sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısında elde edeceği galibiyet ya da beraberlikte, UEFA Avrupa Ligi'ne kalmayı garantileyecek.
PUAN DURUMU
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 5. hafta maçları öncesinde puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|Porto
|4
|3
|1
|0
|9
|3
|6
|10
|Schalke 04
|4
|2
|2
|0
|4
|1
|3
|8
|Galatasaray
|4
|1
|1
|2
|3
|3
|
0
|4
|Lokomotiv Moskova
|4
|0
|0
|4
|2
|11
|- 9
|0
SAKATLAR
Galatasaray'da sakatlıkları olan 3 futbolcu, Lokomotiv Moskova maçında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Younes Belhanda ve Sinan Gümüş ile ameliyat edilen Emre Akbaba, müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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