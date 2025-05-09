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        LOL sistem gereksinimleri nelerdir? LOL kaç gb boş alan istiyor?

        MOBA türünün en bilinen yapımlarından biri olan League of Legends (LoL), hem rekabet hem de takım oyunu arayan oyuncular için vazgeçilmez bir seçenek. Geniş karakter havuzu, sürekli yenilenen içerikleri ve düşük sistem gereksinimleri sayesinde yıllardır oyuncu kitlesini büyütmeye devam ediyor. Ancak oyunu sorunsuz bir şekilde oynamak için belli teknik gerekliliklerin karşılanması şart. Özellikle grafik kartı, RAM ve boş depolama alanı gibi temel bileşenler bu noktada belirleyici oluyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 15:32 Güncelleme: 09.05.2025 - 15:32
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        LOL sistem gereksinimleri nelerdir?
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        LoL her ne kadar düşük sistem gereksinimleriyle tanınsa da bazı donanım özelliklerini sağlamadan stabil bir performans elde etmek pek mümkün olmuyor. Peki LoL kaç GB yer kaplar, RAM ve ekran kartı ne kadar güçlü olmalı, sistem gereksinimleri nedir? Tüm bu detaylara net yanıtlar burada.

        LOL KAÇ GB BOŞ ALAN İSTİYOR?

        League of Legends'ın kurulum dosyaları her yıl gelen güncellemelerle birlikte biraz daha büyüyor. Oyunun ilk kurulumu için yaklaşık 20-22 GB’lık bir alan gerekiyor. Ancak düzenli güncellemeler ve yama dosyaları da hesaba katıldığında en az 25 GB boş alan bırakmak daha sağlıklı olur. Oyunun performansı açısından SSD’ye kurulması tavsiye edilir; çünkü harita geçişleri ve yükleme süreleri bu sayede ciddi oranda azalır.

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        LOL MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

        LoL'ün en sevilen yönlerinden biri, eski donanıma sahip sistemlerde bile çalışabilmesidir. Ancak bu, oyunun her bilgisayarda iyi performans göstereceği anlamına gelmez. Minimum gereksinimler yalnızca oyunu açabilmek için yeterlidir:

        • İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10 ya da 11 (64 bit)
        • İşlemci: Intel Core i3-530 ya da benzeri çift çekirdekli işlemciler
        • RAM: 2 GB
        • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 9600GT veya AMD HD 6570 (1 GB VRAM)
        • Depolama: 25 GB boş alan
        • DirectX: 9.0c veya üzeri

        Bu seviyede bir sistemle LoL düşük ayarlarda ve 720p çözünürlükte oynanabilir. Ancak özellikle 5'e 5 takım savaşları sırasında FPS düşüşleri yaşanabilir.

        LOL ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

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        Daha stabil ve görsel olarak tatmin edici bir oyun deneyimi isteyen oyuncular için önerilen sistem gereksinimleri çok daha verimli sonuç verir. Bu donanımlarla 1080p ve üzeri çözünürlükte, yüksek ayarlarda rahatlıkla oynanabilir:

        • İşletim Sistemi: Windows 10 ya da 11 (64 bit)
        • İşlemci: Intel Core i5-3300 veya AMD Ryzen 3 serisi
        • RAM: 4 GB ya da tercihen 8 GB
        • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 ya da AMD Radeon HD 6950 (2 GB VRAM)
        • Depolama: SSD üzerinde 25 GB boş alan
        • DirectX: 11 veya üstü

        Bu sistem yapısıyla LoL, akıcı animasyonlar, net karakter modellemeleri ve pürüzsüz geçişlerle oynanabilir. Aynı zamanda birden fazla sekme açıkken dahi sistem zorlanmaz.

        OYUNUN PERFORMANSINA ETKİ EDEN BİLEŞENLER

        League of Legends gibi bir MOBA oyunu için ekran kartı her zaman birinci öncelik değildir. Ancak RAM ve işlemci performansı oyunun akıcılığını doğrudan etkiler. Yeterli RAM olmadığında oyun sırasında gecikmeler yaşanabilir, FPS stabil kalmaz.

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        Eğer eski nesil bir bilgisayar kullanıyorsan, görsel ayarları düşürmek ve arka plandaki uygulamaları kapatmak oyun performansını artıracaktır. LoL grafik olarak ağır bir oyun olmasa da görsel efektler yoğunlaştığında sistemin sınırları ortaya çıkabilir.

        SSD Mİ, HDD Mİ?

        LoL’ün HDD üzerinde de çalışması mümkün ancak fark SSD kullanan sistemlerle kıyaslandığında oldukça belirgindir. SSD’de kurulu olan oyun, daha kısa sürede açılır, yamalar hızlı kurulur ve oyun içi geçişlerde takılmalar yaşanmaz. Eğer sistemin el veriyorsa SSD tercih etmek oyun deneyimini ciddi anlamda iyileştirir.

        Oyunun toplam kurulum boyutu zamanla artabilir. Her sezon değişen karakter dengeleri, yeni şampiyonlar ve harita detayları beraberinde güncellemeler getirir. Bu nedenle yalnızca minimum alan bırakmak yetmez; işletim sisteminin rahat çalışabilmesi için sistem sürücüsünde de ek boşluk bulunmalı. League of Legends, düşük sistem gereksinimleri sayesinde pek çok farklı bilgisayarda oynanabiliyor. Ancak daha akıcı bir deneyim yaşamak isteyen oyuncular için RAM, işlemci ve ekran kartı gibi donanımlar önem kazanıyor. “LoL kaç GB boş alan istiyor?”, “Hangi sistemde daha verimli çalışır?” gibi sorulara artık daha net bakabiliyorsan, sistemini buna göre optimize edebilirsin.

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