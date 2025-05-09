LOL sistem gereksinimleri nelerdir? LOL kaç gb boş alan istiyor?

LoL her ne kadar düşük sistem gereksinimleriyle tanınsa da bazı donanım özelliklerini sağlamadan stabil bir performans elde etmek pek mümkün olmuyor. Peki LoL kaç GB yer kaplar, RAM ve ekran kartı ne kadar güçlü olmalı, sistem gereksinimleri nedir? Tüm bu detaylara net yanıtlar burada.

LOL KAÇ GB BOŞ ALAN İSTİYOR?

League of Legends'ın kurulum dosyaları her yıl gelen güncellemelerle birlikte biraz daha büyüyor. Oyunun ilk kurulumu için yaklaşık 20-22 GB’lık bir alan gerekiyor. Ancak düzenli güncellemeler ve yama dosyaları da hesaba katıldığında en az 25 GB boş alan bırakmak daha sağlıklı olur. Oyunun performansı açısından SSD’ye kurulması tavsiye edilir; çünkü harita geçişleri ve yükleme süreleri bu sayede ciddi oranda azalır.

REKLAM

LOL MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

LoL'ün en sevilen yönlerinden biri, eski donanıma sahip sistemlerde bile çalışabilmesidir. Ancak bu, oyunun her bilgisayarda iyi performans göstereceği anlamına gelmez. Minimum gereksinimler yalnızca oyunu açabilmek için yeterlidir:

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10 ya da 11 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i3-530 ya da benzeri çift çekirdekli işlemciler

RAM: 2 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 9600GT veya AMD HD 6570 (1 GB VRAM)

Depolama: 25 GB boş alan

DirectX: 9.0c veya üzeri Bu seviyede bir sistemle LoL düşük ayarlarda ve 720p çözünürlükte oynanabilir. Ancak özellikle 5'e 5 takım savaşları sırasında FPS düşüşleri yaşanabilir. LOL ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ REKLAM Daha stabil ve görsel olarak tatmin edici bir oyun deneyimi isteyen oyuncular için önerilen sistem gereksinimleri çok daha verimli sonuç verir. Bu donanımlarla 1080p ve üzeri çözünürlükte, yüksek ayarlarda rahatlıkla oynanabilir: İşletim Sistemi: Windows 10 ya da 11 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5-3300 veya AMD Ryzen 3 serisi

RAM: 4 GB ya da tercihen 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 ya da AMD Radeon HD 6950 (2 GB VRAM)

Depolama: SSD üzerinde 25 GB boş alan

DirectX: 11 veya üstü Bu sistem yapısıyla LoL, akıcı animasyonlar, net karakter modellemeleri ve pürüzsüz geçişlerle oynanabilir. Aynı zamanda birden fazla sekme açıkken dahi sistem zorlanmaz. OYUNUN PERFORMANSINA ETKİ EDEN BİLEŞENLER League of Legends gibi bir MOBA oyunu için ekran kartı her zaman birinci öncelik değildir. Ancak RAM ve işlemci performansı oyunun akıcılığını doğrudan etkiler. Yeterli RAM olmadığında oyun sırasında gecikmeler yaşanabilir, FPS stabil kalmaz. REKLAM Eğer eski nesil bir bilgisayar kullanıyorsan, görsel ayarları düşürmek ve arka plandaki uygulamaları kapatmak oyun performansını artıracaktır. LoL grafik olarak ağır bir oyun olmasa da görsel efektler yoğunlaştığında sistemin sınırları ortaya çıkabilir.