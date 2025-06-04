Loris Karius, ailesiyle tatil yaparken görüntülendi
Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius ile eşi ünlü spor spikeri Diletta Leotta, kızları Aria ile birlikte İspanya'nın gözde tatil adası İbiza'da görüntülendi
Almanya 2. Lig ekiplerinden Schalke 04’te forma giyen eski Beşiktaş kalecisi Loris Karius, 2023'te ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile hayatını birleştirmiş, Ağustos 2023'te Aria adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı.
Ailece İspanya'nın gözde tatil adası İbiza'da bulunan Loris Karius ile Diletta Leotta, kızlarıyla birlikte tatillerinin tadını çıkarırken görüntülendi.
Fotoğraflar: Backgrid UK