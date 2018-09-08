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Loris Karius: "Beşiktaş'ta çok şey öğreneceğime inanıyorum"

Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius, "Takıma katkı yapacağıma ve burada çok şey öğreneceğime inanıyorum. Takımın önemli bir parçası olacağıma inancım tam" dedi

08 Eylül 2018 Cumartesi, 19:59:30 | Güncelleme:

Beşiktaş'ın Liverpool'dan 2 yıllığına kiraladığı Alman kaleci Loris Karius, siyah beyazlı kulübün sosyal medya hesabına özel açıklamalarda bulundu.

Alman file bekçisi takıma uyum süreciyle ilgili olarak, "Bütün takım arkadaşlarım buraya uyum sağlayabilmem için ellerinden geleni yapıyorlar. Çok yardımcı oluyorlar. Hatta burada çok uzun zamandan beri antrenman yapıyormuşum gibi hissediyorum. O anlamda çok iyi gidiyor. İlk maça gelecek olursak, maçın büyük bir bölümünde gol yemeden kazanacağımız bir maç gibi görünüyordu. Ancak son bölümde yediğimiz bir gol ile iki puan kaybettik. O yüzden pozitif giden bir karşılaşmada puan kaybetmiş olduk. Dediğim gibi genel olarak uyum süreci gayet iyi gidiyor" dedi.

"İLK MAÇIMDA SARI KART GÖRDÜM, DOĞRU BİR KARAR DEĞİLDİ"

Geçtiğimiz hafta oynanan Bursaspor maçında gördüğü sarı kartla ilgili konuşan Karius, "İlk maçımda sarı kart gördüm. Doğru bir karar değildi ancak insanlar size bir şey attığında sizin de o alanı temizlemeniz gerekiyor, oyunu başlatabilmeniz için. Ben de onunla meşgulken hakem zaman geçirdiğimi düşündü ve bir sarı kart vermiş oldu. Yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.

"TAKIMI İTEN BİR TARAFTAR GRUBU VAR"

Vodafone Park'taki atmosfere de değinen Alman kaleci, "Vodafone Park'ta Partizan maçını da izlemiştim. Atmosfer gerçekten çok etkileyici. Takımı iten çok destekleyen bir taraftar grubu var. Vodafone Park yeni ve çok etkileyici bir stadyum" açıklamasında bulundu.

"KENDİMİ MODERN BİR KALECİ OLARAK GÖRÜYORUM"

Kendini modern bir kaleci olarak tanımlayan Karius takım öndeyken geride güvenliği sağladığını belirterek şunları söyledi: "İnsanın kendisiyle ilgili konuşması biraz zor, ancak şunu söyleyebilirim. Kendimi modern bir kaleci olarak tanımlıyorum. Bu da ne demek, takım önde oynadığında geride güvenliği sağlayan gerektiğinde topları karşılayabilen bir kaleci olarak tanımlıyorum."

"BURADAKİ İNSANLAR SEVGİLERİNİ GÖSTERİYOR"

Karius, İstanbul tecrübesiyle ilgili, "İstanbul benim için çok farklı ve yeni bir deneyim. Çok güzel ve çok büyük bir şehir. İnsanlar çok pozitifler. Sevgilerini, yakınlıklarını gösteriyorlar. Bunlar çok güzel şeyler" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'TA ÇOK ŞEY ÖĞRENECEĞİME İNANIYORUM"

Konuşmasının sonunda Beşiktaşlı taraftarlara mesaj gönderen Loris Karius, "Takıma katkı yapacağıma ve burada çok şey öğreneceğime inanıyorum. Takımın önemli bir parçası olacağıma inancım tam. Taraftarlarımıza buradan selamlarımı gönderiyorum. Umarım önümüzdeki hafta Vodafone Park'ta ilk defa sizin karşınıza çıkma imkanı bulacağım. Sizleri yanımızda olmanız için Vodafone Park'a bekliyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

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