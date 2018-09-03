Beşiktaş'ın yeni transferi Loris Karius, Bursaspor karşısında ilk 11'deydi. İlk yarıda çok net bir fırsatta Timsah'a gol izin vermeyen Alman file bekçisi maçın sonlarında gelen gole ise engel olamadı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Karius "İlk yarıda en iyi oyunumuzu oynayamadık. Şanslıydık çünkü ilk yarıyı gol yemeden kapattık. İkinci yarıda çok daha iyi oynadık, golü de attık. Doğrusunu söylemek gerekirse oyunun son bölümünde böyle bir gol yiyip puan kaybetmek üzücü. Golden sonra da kazanmak için pozisyonlar bulmuştuk. Kolay bir başlangıç değildi ama genel olarak rakibe çok fırsat vermedik. Tabii iletişimi en üst seviyeye çıkarmak için birlikte daha çok antrenman yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.

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