Beşiktaş'ın Liverpool'dan kadrosuna kattığı Loris Karius'un Alman model Sophia Thomalle ile ilişkisi devam ediyor. Bir süredir aşk yaşayan çift, mutlu anlarını takipçileriyle paylaşıyor. Karius, sevgilisi ile romantik pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Loris Karius'un paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

EN GÜZEL 3. KADIN SEÇİLMİŞTİ

Alman file bekçisi Sophia Thomalle, 2010 yılında FHM tarafından dünyanın en güzel 3. kadını seçilmiş ve dergiye verdiği bir röpörtajında sevgilisi Karius’a göz koyan kızlara meydan okumuştu.

"ONUN İÇİN DİŞİ BİR ASLAN GİBİ DÖVÜŞÜYORUM"

Sophia Thomalle, röportajda, "Onun için dişi bir aslan gibi dövüşüyorum. Bence etraftaki en güçlü adamlardan biri. Bu yüzden buna ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. Benim omurgam sağlam" dedi.

"İSTANBUL'A GİTME KONUSUNDA SIKINTIM YOK"

Kendisini bağımsız bir kadın olarak lanse eden Sophia, "İstediğim zaman uçağa binip İstanbul'a gitme konusunda bir sıkıntım yok" sözlerini kullandı.