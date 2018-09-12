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"BİR DAHA KİMSEYE YAZMAM!"

Olayın ardından Alman kalecinin "Yurt dışında böyle şeyler çok normal. Ama burada futbol hayatım dışında bir şeyle gündeme gelmek istemiyorum. Bir daha tanımadığım kimseyle yazışmam" demişti.