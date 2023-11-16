LÖSEV'in 25'inci yıl galasında Nilüfer ve Lösemili çocuklar aynı sahnede

Küçük bir muayene odasında yolculuğuna başlayan Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı LÖSEV, kuruluşunun 25’inci yılını kutlamaya devam ediyor. Antalya Cosmos Theatre’da geçtiğimiz akşam düzenlenen galayla büyük LÖSEV ailesi unutulmaz bir gece yaşadı. Kokteyl ve Trio müzik dinletisiyle başlayan gecenin sunuculuğunu, aynı zamanda bir LÖSEV Gönüllüsü olan ünlü spiker Damla Uğurtürk yaptı.

İş, sanat, sağlık ve basın dünyasının önemli isimlerinin ağırlandığı bu özel gecede, 25 yılı geride bırakan LÖSEV’in ilerleyişindeki kilometre taşları konuklarla paylaşıldı.

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LÖSANTE Hastanesi'nde Lösemideki başarı oranının yüzde 94'lere ulaştığını aktaran LÖSEV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, yaptığı konuşmada, "Dünyanın çok sayılı hastanelerinde bu başarı var. Türkiye'de bunu başarmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Her şey para demek değildir ama her türlü desteğin ucunda sizin bağışlarınız yer alıyor. Sizler desteklerinizle bu çocuklara hayat verdiniz, bizlere inandınız. Güvendiniz... Ve yüzde 94 başarıyı elde ettik. Burada asıl başarı çocuklarımızın. Onlar Lösemi canavarıyla savaşırken umutlarını hiç kaybetmediler. 'Biz iyileşeceğiz,' dediler. Savaştılar ve başardılar" ifadelerini kullandı. Dr. Üstün Ezer, bu kapsamda başarı oranının yükselmesi için kök hücrelerin çoğaltılması ve organ yetmezliklerinin giderilmesi gibi alanlarda çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Dr. Üstün Ezer, Antalya'da bir Lösemili Çocuklar Köyü kurmak istediklerini belirterek, "Bürokrasiden veya bağışçılarımızdan bir arsa istiyoruz. Lösemili çocuklara okul yapabilmek, Lösemili Çocuklar Köyü, ücretsiz hizmet veren bir hastane yapabilmek için yüzlerce ve binlerce çocuğun hayatını kurtarmak için istiyoruz. Yemyeşil bir bahçenin içerisinde bunu gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

MEME KANSERİYLE MÜCADELE EDERKEN KIZININ LÖSEMİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ Gecenin ilk konuşmacısı meme kanseri ile mücadele ederken kızının da lösemi olduğunu öğrenen Duygu Tuna düşüncelerini şöyle dile getirdi: Halen lösemi tedavisi devam etmekte olan Ahenk Tuna’nın annesiyim. Fakat maalesef ki bizim bu hastalıklarla tanışmamız Ahenk ile olmadı 2021 yılında meme kanseri teşhisi aldım. Ahenk’i ise bir süredir devam eden hafif ateş ve nadiren olan karın ağrısı sebebiyle hastaneye götürdüm. Sonrasında Ahenk’e lösemi teşhisi konduğunu ancak üç gün sonra söyleyebildi ailem bana. İnsan önce duyduklarını algılamakta zorlanıyor. Kabul etmek istemiyor. Böylesine zorlu bir süreçle bir çocuğun mücadele etmesine yürek dayanmıyor. İşte tam da bu zorlu süreçte tıpkı bir aile gibi hem maddi hem manevi desteğiyle LÖSEV hep yanımızdaydı. Tabii ki LÖSEV’i zaten yıllardır biliyorduk ancak bir gün bizim de LÖSEV’li olacağımızı hiç düşünmemiştik. Biliyoruz ki “Her şey insanlar için”. Gülen yüzleri, içten samimi sıcak yaklaşımlarıyla tüm tedavi sürecinde hep yanımızda olan tüm LÖSEV çalışanlarına ve gönüllülerine çok teşekkür ediyorum. Sevgi, iyilik ve umut dolu mücadelemizde biz kazanacağız. İyi ki varsın LÖSEV... REKLAM

NİLÜFER İLE SAHNE ALAN LÖSEMİLİ ÇOCUYKLAR DUYGU DOLU ANLAR YAŞATTI Mücadelelerinden hiç vazgeçmeden, var güçleriyle yaşama tutunan ve sonrasında LÖSEV’e bağlı LSV Eğitim Kurumları’nda yarım kalan eğitim hayatlarına devam eden çocukların sahne performansları, seyircilere duygu dolu anlar yaşattı.

Önce sergiledikleri modern danslarla sahnede göz kamaştıran Lösemili Çocuklar, daha sonra 'Sev Kardeşim', 'Ey Özgürlük', 'Güzel Günler Göreceğiz' şarkılarını seslendirirken Türk Pop müziğinin unutulmaz hitlerinden 'Dünya Dönüyor'u da Nilüfer ile birlikte seslendirdi. Gece, konserin ardından LÖSEV Marşı ile son buldu.