Haberler Magazin Lost'un Jack'iydi! Matthew Fox'un son halini görenler tanıyamadı!

Lost'un Jack'iydi! Matthew Fox'un son halini görenler tanıyamadı! Sidney, Avustralya'dan Los Angeles, Kaliforniya'ya uçan Oceanic Havayolları'nın 815 sefer sayılı uçağının Güney Pasifik'te bir adaya düşmesi üzerine kazazedelerin yaşadıklarını konu alan Lost dizisinde Jack karakterini canlandıran oyuncu Matthew Fox'un son hali gündem oldu. Habertürk Giriş: 03.11.2023 - 16:11 Güncelleme: 03.11.2023 - 16:11 facebook

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2004-2010 yılları arasında yayınlanan bir zamanların en çok izlenen dizisi Lost,dizisinde Jack karakterini canlandıran oyuncu Matthew Fox'un yıllar sonraki hali gündeme geldi.

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Bir dönemin efsane dizilerinden biri olan Lost dizisinde Jack karakterine hayat veren ve Josh Holloway, Evangeline Lilly gibi isimlerle başrolü paylaşan ünlü oyuncu Matthew Fox, değişimiyle gündem oldu.