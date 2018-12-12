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Kate Moss'un babası Peter Edward Moss'un daha sonraki evliliğinden dünyaya gelen üvey kardeşi Lottie Moss, moda dünyasında hızla yükseliyor. 20 yaşındaki Moss'un 44 yaşına gelen ablası Kate'in yerini alacağına da birçok kişi kesin gözüyle bakıyor.