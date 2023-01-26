Ayrıca Lottie Moss'un yarı çıplak pozlarının ayda 14 sterline üye olunan bir sitede yer aldığı ortaya çıkmıştı.



Moss, bazı paylaşımlarında takipçilerini, kendisinin de fotoğraflarının bulunduğu bu üyelikle görülebilen siteye davet ediyordu. Lottie Moss'un üstsüz ya da yarı çıplak pozlarını görmek isteyen üyelerin bunlar için 50 sterlin ödemesi gerekiyordu.



Kate Moss'un soyadı ve onun da desteğiyle podyum dünyasında hızlı adımlarla yükselen genç modelin neden böyle bir yol seçtiği merak konusu olmuştu.



Fotoğraflar: AP, Reuters, Instagram