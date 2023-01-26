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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lottie Moss'un sevgilisi itfaiyeci

İtfaiyeci ve aynı zamanda model olan Daniel Steel ile aşk yaşayan Lottie Moss, birlikteliklerini sosyal medyaya taşıdı

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  • Lottie Moss'un sevgilisi itfaiyeci - Magazin haberleri

    Bir dönem podyum dünyasında fırtınalar estiren model Kate Moss'un babası Peter Edward Moss'un ikinci evliliğinden dünyaya gelen üvey kardeşi Lottie Moss, yeni bir aşka yelken açtı.
  • Lottie Moss'un sevgilisi itfaiyeci - Magazin haberleri

    SEVGİLİSİ İTFAİYECİ

    Moss, çıktığı Avustralya tatilinde model ve aynı zamanda itfaiyeci olan Daniel Steel ile birlikteliğini ilan etti. Lottie Moss, Steel ile çekilen bu fotoğrafını sosyal medya hesabından, "O henüz bir bebek..." notuyla yayınladı. İkili, ardından tatillerini sürdürmek üzere Bali'ye doğru yola çıktı.
  • Lottie Moss'un sevgilisi itfaiyeci - Magazin haberleri

    "İLİŞKİLERİ GAYET İYİ GİDİYOR"

    Çifte yakın bir kaynağın belirttiğine göre; Lottie Moss ile Daniel Steel'in ilişkisi gayet iyi gidiyor. Hatta söylentilere göre; Steel, Moss'u her fırsatta şımartıyor.
  • Lottie Moss'un sevgilisi itfaiyeci - Magazin haberleri

    "DEFALARCA MESAJ GÖNDERDİ"

    Öte yandan Lottie Moss, geçtiğimiz haftalarda ünlü bir futbolcuyu ifşa etmişti. Moss, kendisine yöneltilen, "Hangi ünlü kişi sizinle direkt mesaj yoluyla iletişim kurmaya çalıştı?" sorusuna, "Dele Alli" diyerek, yanıt vermişti.

    Tam adı 'Charlotte Moss' olan genç model, Alli'nin, kendisine defalarca mesaj gönderdiğini söylemişti.
  • Lottie Moss'un sevgilisi itfaiyeci - Magazin haberleri

    "BU GERÇEKTEN KABALIK"

    Moss, Dele Alli'nin üç kez mesaj attığını ancak kendisinin yanıt vermediğini belirtmişti. Lottie Moss, Alli'nin yazmaya devam ettiğini ve sonunda da, "Bu gerçekten kabalık" diyerek, eleştiride bulunduğunu da söylemişti.
  • Lottie Moss'un sevgilisi itfaiyeci - Magazin haberleri

    Ayrıca Lottie Moss'un yarı çıplak pozlarının ayda 14 sterline üye olunan bir sitede yer aldığı ortaya çıkmıştı.

    Moss, bazı paylaşımlarında takipçilerini, kendisinin de fotoğraflarının bulunduğu bu üyelikle görülebilen siteye davet ediyordu. Lottie Moss'un üstsüz ya da yarı çıplak pozlarını görmek isteyen üyelerin bunlar için 50 sterlin ödemesi gerekiyordu.

    Kate Moss'un soyadı ve onun da desteğiyle podyum dünyasında hızlı adımlarla yükselen genç modelin neden böyle bir yol seçtiği merak konusu olmuştu.

    Fotoğraflar: AP, Reuters, Instagram

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