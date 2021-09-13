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Louis Mandylor, Türkiye'ye geldi

Avustralyalı aktör Louis Mandylor, ameliyat olmak için Türkiye'ye geldi. Göz kapaklarından estetik operasyon geçiren 55 yaşındaki Mandylor, "Eski bakışlarıma yeniden kavuştum. Döner dönmez 'The Godfather' filminin çekimlerinde oynayacağım." diye konuştu

Louis Mandylor, Türkiye'ye geldi - Magazin haberleri
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'Rambo', 'Ödeşme Zamanı','Azizler', 'Günahkarlar' ve 'Kalbinin Sesini Dinle' gibi yapımlarda rol alan dünyaca ünlü oyuncu Louis Mandylor, soluğu Türkiye'de aldı.

İstanbul'da göz kapağı ameliyatı olan 55 yaşındaki Mandylor, operasyonun ardından kontrol için gittiği estetik merkezinde, "Plastik Cerrahı Op. Dr. Hasan Fındık'ı abim Costas Mandylor'dan dolayı tanıdığımdan, bu operasyon için tek tercihim kendisi oldu. Ağrısız ve iz bırakmayan bir sürecin ardından son kontrole geldim. Eski bakışlarıma yeniden kavuşturduğu için kendisine teşekkür ederim. Döner dönmez 'The Godfather' filminin çekimlerinde oynayacağım." diye konuştu.

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