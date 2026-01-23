Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Lovik: Taraftarımızın atmosferi çok özel - Trabzonspor Haberleri

        Lovik: Taraftarımızın atmosferi çok özel

        Trabzonspor'un yeni transferi Mathias Lovik, taraftarların oluşturduğu atmosferin çok özel olduğunu belirterek, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 23:57 Güncelleme: 23.01.2026 - 23:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Taraftarımızın atmosferi çok özel"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzonspor'un yeni transferi Mathias Lövik, bordo-mavili forma ile çıktığı ilk maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Taraftarın oluşturduğu atmosferden etkilendiğini belirten Lovik, karşılaşmanın kendisi adına özel bir gece olduğunu belirterek, "İlk maçlar her zaman zordur. Taraftarımızın atmosferi çok özel. Benim için çok güzel ve özel bir gece oldu. Zor oldu ama güzel oldu. Yeni takımınızla oynadığınız ilk maç her zaman özeldir. Bu tür bir seyirci önünde oynamanın zor olduğunu söyleyebilirim. Gün gün daha iyi olacağım. Kazanmak insanı mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

        Takıma uyum sürecine de değinen Lovik, takım arkadaşlarının kendisini kısa sürede aralarına aldığını vurgulayarak, "Zor bir görevdi ama takım arkadaşlarım çok iyi insanlar. Hemen beni aralarına aldılar. Bu durum benim için her şeyi daha rahat hale getirdi. Herkes İngilizce konuştuğu için iletişim konusunda da sorun yaşamıyoruz. Yüzde yüzünüzü vermediğinizde bu iş çok zor hale geliyor. Bugün 3 puan aldığımız için çok mutluyuz" dedi.

        Maçta atılan gollerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Lovik, "İlk gol Onuachu'nun attığı gol için tam anlamıyla takım golü diyebiliriz. Paul ile sadece bir antrenmanda birlikte olma şansı bulduk ama çok güzel bir gol oldu. İkinci gol ise aşırtma vuruşla atılmış çok klas bir goldü. Benim için bu golün ayrı bir önemi var çünkü yediğimiz golde benim hatam vardı. Takım arkadaşlarım bu golle hatamı telafi etmiş oldu" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu!

        İstanbul Bahçelievler'de, "kolay gelsin" diyerek girdiği kuyumcuyu içeride müşteri varken silah zoruyla gasp eden 49 yaşındaki şüpheli Hüseyin A., Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Yüzlerce saat izlenen kamera görüntülerinin ardından evinde yakalanan gaspçının çaldığı 2...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        ABD'den İran'a yaptırım kararı
        ABD'den İran'a yaptırım kararı
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Batı'da sağanak iç Anadolu'da kar
        Batı'da sağanak iç Anadolu'da kar
        Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması
        Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Yaser Asprilla, Galatasaray yolunda!
        Yaser Asprilla, Galatasaray yolunda!
        Sokak ortasında öldürdü!
        Sokak ortasında öldürdü!
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası