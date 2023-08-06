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        Haberler Müzik LP'den (Laura Pergolizzi) Türkiye paylaşımı - Magazin haberleri

        LP'den (Laura Pergolizzi) Türkiye paylaşımı

        ABD'li şarkıcı LP (Laura Pergolizzi), Türkiye'ye geldi. Antalya Belek'te konser verecek olan şarkıcı, Türk hayranlarına "Seni seviyorum Türkiye. Bu akşam görüşürüz" sözleriyle seslendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 17:12
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        Ünlü şarkıcıdan Türkiye paylaşımı
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        'Lost on You', 'Girls Go Wild' ve 'Into the Wild' şarkılarıyla tanınan LP (Laura Pergolizzi), konser için Antalya'ya geldi.

        Belek'te konsere çıkmaya hazırlanan LP, sosyal medya hesabından Türk hayranlarına yönelik paylaşımda bulundu.

        Antalya'da olduğunu ifade eden LP, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda "Seni seviyorum Türkiye. Bu akşam görüşürüz" ifadelerini kullandı.

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        #lp
        #Laura Pergolizzi
        #türkiye
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