LP'den (Laura Pergolizzi) Türkiye paylaşımı ABD'li şarkıcı LP (Laura Pergolizzi), Türkiye'ye geldi. Antalya Belek'te konser verecek olan şarkıcı, Türk hayranlarına "Seni seviyorum Türkiye. Bu akşam görüşürüz" sözleriyle seslendi

'Lost on You', 'Girls Go Wild' ve 'Into the Wild' şarkılarıyla tanınan LP (Laura Pergolizzi), konser için Antalya'ya geldi.

Belek'te konsere çıkmaya hazırlanan LP, sosyal medya hesabından Türk hayranlarına yönelik paylaşımda bulundu.

Antalya'da olduğunu ifade eden LP, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda "Seni seviyorum Türkiye. Bu akşam görüşürüz" ifadelerini kullandı.