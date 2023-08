LP'den (Laura Pergolizzi) Türkiye paylaşımı

'Lost on You', 'Girls Go Wild' ve 'Into the Wild' şarkılarıyla tanınan LP (Laura Pergolizzi), konser için Antalya'ya geldi.

Belek'te konsere çıkmaya hazırlanan LP, sosyal medya hesabından Türk hayranlarına yönelik paylaşımda bulundu.

Antalya'da olduğunu ifade eden LP, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda "Seni seviyorum Türkiye. Bu akşam görüşürüz" ifadelerini kullandı.