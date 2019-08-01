Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG Otogaz pompa fiyatlarına 22 kuruş indirim geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonlar İşveren Sendikası'nın (EPGİS) Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre LPG Otogaz fiyatında 22 kuruşluk indirim yapılacak ve bu indirim pompa fiyatına yansıtılacak. İndirimin ardından LPG Otogaz'ın litre fiyatı ortalama İstanbul'da 3.56 liradan, 3.34 liraya, Ankara'da 3.67 liradan 3.45 liraya, İzmir'de ise 3.59 liradan 3.37 liraya düşecek.