EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Vatandaşlarımızın bu alanda bilinçlendirilmesi, LPG kullanırken dikkat etmesi gerekenlerin yanı sıra haklarını ve sorumluluklarını öğrenmesi hayati nitelik taşıyor" dedi.



Türkiye, dünyanın en büyük 15. LPG pazarı konumunda bulunuyor. Son 10 yılda otogaz tüketimi, artan araç sayısı ile birlikte yüzde yüzden fazla bir artışla 1 buçuk milyon tondan 3 milyon tonu aşmış durumda. Otogaz kullanımında ise Türkiye dünya ile yarışıyor. Türkiye otogaz kullanımı açısından dünyada Güney Kore’den sonra ikinci sırada, Avrupa'da ise birinci sırada yer alıyor. Otogaz kullanan araç sayısı ve istasyon sayısı bakımından ise Türkiye dünya lideri.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) böylesine güçlü bir LPG ve otogaz piyasasına sahip ülkede tüketici odaklı çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Tüketicilerin LPG sektörüne yönelik hak ve sorumluluklarını anlatan “LPG Tüketicisinin El Kitabı” bu çalışmaların yeni ayağını oluşturuyor.



EPDK tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin yanı sıra uluslararası yayınlardan da yararlanılarak hazırlanan kitap; LPG’li araç sahipleri, otogaz ve tüp kullanıcıları ile LPG kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkes için başvuru kaynağı niteliği taşıyor.



“LPG Tüketicisinin El Kitabı”nda LPG, otogaz, dökme LPG ve tüp kullanırken edilmesi gereken noktalardan, olası sorunlarda yapılması gerekenlere, ilk yardım önlemlerinden, ihbar ve şikayetlere tüketicilerin bilmesi gereken bütün konular özlü ve anlaşılır bir dille anlatıldı.



Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Vatandaşlarımızın bu alanda bilinçlendirilmesi, LPG kullanırken dikkat etmesi gerekenlerin yanı sıra haklarını ve sorumluluklarını öğrenmesi hayati nitelik taşıyor. Tüketicilerimizin can ve mal güvenliği için olduğu kadar, piyasanın sağlıklı işleyişi için de önem arz eden bir başvuru kaynağı hazırladık. Çünkü tüketici bilinci, hem toplumsal fayda hem de piyasanın işleyişi açısından ihmal edilemez bir konudur. Bu tip adımlar sektörümüzün kalitesini ve sunulan hizmetin kalitesini de yükseltecektir. Hazırladığımız bu kitabın bütün tüketicilerimize ulaştırılması için sektörümüzün de gereken katkıyı sunacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

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