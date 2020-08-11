Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin yardım elini Lübnan'a ulaştırmaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan tıbbi yardım malzemeleri ile AFAD personeli, TSK'ya ait uçakla Lübnan'a ulaştırılacak." ifadeleri yer aldı.
Paylaşımda, malzemelerin uçağa yüklenme anına ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 11, 2020
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 11, 2020
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